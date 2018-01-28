Umre yolcuları uğurlandı

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen törende dua ve tekbirlerle Umre'ye uğurlanan şehit ve gazi yakınlarını Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu ve aileleri yolcu etti.

Düzenlenen programda konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, "Yozgat Valiliği olarak ilk önceliğimiz her zaman şehit ve gazi aileleri oldu. 15 şehit ve gazi yakınını Umre’ye uğurlamak için toplandık. Allah hepsinin ibadetini kabul etsin, Allah her adımlarını bir hayra nasip etsin" dedi.

Osmanlı Ocakları olarak ülke genelinde 100 şehit ve gazi yakınını Umre ziyareti için Mekke'ye gönderdiklerini söyleyen İl Başkanı Nurtekin Tekin ise,"15 şehit ve gazi yakınımızı bugün karayoluyla İstanbul'a yolcu ettik. Oradan da yarın sabah hava yoluyla Mekke'ye Umre ziyareti için yola çıkacağız. Şehit ve gazi yakınlarımızın yüreklerini biraz olsun rahatlatmak için Umre programı gerçekleştirdik. Allah vatanımızı, milletimizi daim kılsın." şeklinde konuştu.

Özlem duydukları Kabe'ye kavuşmanın heyecanını yaşayan şehit ve gazi yakınları, sevinç gözyaşı dökerek aileleriyle vedalaştı ve kutsal topraklar için hareket ettiler.