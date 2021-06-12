Uluslararası öğrenci alımı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, uluslararası öğrenci sınavı hakkında bilgi verdi. Yozgat, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Hatay, Şanlıurfa, Mersin'de eş zamanlı yapılacak sınava bin 79 öğrencinin katılacağını aktaran Karadağ, ‘’13 Haziran Pazar günü saat 10.30'da başlayacak sınavın soru kitapçıkları üniversitemiz akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dilinde yapılacak sınava giren öğrenciler, buradan aldıkları puanlarla sadece bizim üniversitemiz değil isterlerse diğer üniversitelere de başvurabilecekler" dedi. Karadağ, 500'e yakın uluslararası öğrencinin Yozgat'ta eğitim gördüğünü ifade ederek, "Hedefimiz 2022 yılında bu sayıyı 2 bin 500'e çıkarmak. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Yeni fakülteler ve yeni bölümlerimiz açılıyor. Diş hekimliği fakültesi açıldı ve bu yıl 40 öğrenci kontenjanı verildi. İnşallah 2022 yılında da hukuk fakültemize öğrenci almayı hedefliyoruz" diye konuştu. Bozok Üniversitesinin, endüstriyel kenevir konusunda ihtisas üniversitesi olduğuna değinen Karadağ, ‘’Üniversitemiz ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 'KOP Bölgesinde Endüstriyel Kenevir Eğitim Projesi Protokolü' imzalandı. İmzalanan protokol ile Yozgat il genelinde kenevir yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yürütülerek, kenevir üretimi yapan üreticilerin ve teknik personelin uygulamaya ilişkin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, Yozgat, Boğazlıyan ve Yerköy ilçelerinde ekolojik koşullarında seçilecek üreticilerin tarlalarında, kenevir çeşit ve popülasyonlarının yer alacağı birer adaptasyon denemesi yapılacak. Bu kapsamda kenevir lif soyma makinesi ve kurutma ünitesi alınarak Yozgat ili ve ilçelerinde kenevir yetiştiriciliği yapan tüm üreticilerin ortak kullanımına sunulacak. Projenin toplam bütçesi 529 bin 500 liradır" ifadelerini kullandı. Sınavın Yozgat dışındaki illerde anlaşmalı bir firma tarafından gerçekleştirileceği öğrenildi.