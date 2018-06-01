ULUSLARARASI KORUMA

GEÇTİĞİMİZ yıl Polonya’nın ev sahipliğinde Krakow’da gerçekleştirilen Dünya Mirası Komitesi 41’inci oturumunda kabul edilen miraslarla birlikte bin 73 miras alanı yer bulunuyor. Türkiye’nin söz konusu listede 15’i kültürel, 2’si karma olmak üzere 17 miras alanı yer alıyor. Dünya Mirası Komitesi tarafından UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilen mirasların yanı sıra bir de söz konusu listeye önerilmesi öngörülen, ancak henüz adaylık süreçleri tamamlanmayan miraslardan oluşan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi bulunuyor. Türkiye'nin bu listeye kayıtlı 71 miras alanının yanı sıra, Dünya Miras Merkezince yapılan incelemelerle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine aralarında Sarıkaya Roma Hamamı kalıntılarının da bulunduğu 7 yeni miras alanı eklendi. Geçici listeye, ‘Aydın Priene Arkeolojik alanı, Gaziantep Yerlalı su yapıları: Livas ve Kasteller, Tokat Niksar Danişment Başkenti, Sakarya Justinian Köprüsü, Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı, Elazığ Harput Tarihi Kenti, Konya Eşrefoğlu Camii, Kastamonu Mahmut Bey Cami, Eskişehir Sivrihisar Cami, Afyon Ulu Cami, Ankara Arslanhane Cami’ alındı.

LİSTENİN ÖNEMİ

UNESCO internet sitesinde verdiği resmi bilgide, bir alanın bu listeye alınmasının toplumlar ve hükümetler nezdinde farkındalık yaratmaya yardımcı olduğuna dikkat çekiyor. Bunun yanında listeye giren alanların korunması için UNESCO tarafından finansal bir destek sağlanması da söz konusu. Yıllık 4 milyon dolarlık bir toplam fondan, özellikle de gelişmekte olan ülkelerden listeye girmiş olan dünya miraslarını korumak için pay ayrılabiliyor. Bu fon aynı zamanda ‘tehlikedeki dünya mirası’ listesindeki alanlarda oluşan hasarın olabildiğince hızlı bir şekilde giderilmesi için de kullanılabiliyor. Dünya mirası listesinde yer alan varlıkların korunamaması halinde, komite bu alanların listeden çıkarılmasına karar verebiliyor. Bugüne kadar biri 2007 yılında Ürdün'de ve 2009 yılında Almanya'da olmak üzere iki alan dünya mirası listesinden çıkarıldı.

SÜREÇ TAKİP EDİLDİ

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Roma Hamamının UNESCO Kültürel Miras listesine alınması noktasında başlatılan çalışmaları yakından takip etti. Vali Yurtnaç, “Yozgat Valiliği öncülüğünde, Turizm ve Tanıtma Platformu tarafından yürütülen ‘Dünya Kültürel Mirası Listesinde Türkiye’ projesi kapsamında Sarıkaya ilçesinde bulunan Tarihi Roma Hamamı ile ilgili UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesine alınması için süreç başlatılmış, 2017 Mart ayında UNESCO toplantısında Tarihi Roma Hamamının bu listeye alınması için gerekli girişimler yapılmıştır’’ dedi, girişimlerin sonucunda Roma Hamamı’nın geçici listeye dahil edildiği haberini aldı. Roma Hamamının UNESCO listesinde olmasının ilimizin tanıtımı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Yurtnaç, “Kültür ve tabiat varlıkları açısından son derece önemli olan ülkemiz, zengin ve büyük bir kültürel potansiyele sahiptir. Ülkemiz arkeolojik zenginliklerimiz açısından başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar emsalsiz bir hazine niteliğindedir. Bu hazineler içerisinde Roma Hamamı da büyük önem taşımaktadır. Burada yapılan kazı çalışmalarının genişletilmesi ve UNESCO listesine girmesi ile hem ülkemiz hem de ilimiz için büyük bir prestij olacaktır” diye konuştu.