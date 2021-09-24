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Uluslararası Güvenlik Kongresi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Güvenlik Kongresi"nde, güvenlik ve istihbarat alanlarındaki gelişmeler konunun uzmanları tarafından ele alındı.

24 Eylül 2021 Cuma 00:02
Uluslararası Güvenlik Kongresi

Toplantıya Yozgat Bozok Üniversitesi ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu da katıldı. "İstihbarat ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışına, bu alanda çalışma yürüten çok sayıda akademisyen, güvenlik uzmanı ve eğitimci ile çeşitli ülkelerden uzmanlar katıldı. Demircioğlu'nun moderatörlüğünde yapılan oturumda, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ve İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Can Ozan Tuncer konuşmacı olarak yer aldı. (aa)

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Uluslararası Güvenlik Kongresi
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