Uluslararası Güvenlik Kongresi

Toplantıya Yozgat Bozok Üniversitesi ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu da katıldı. "İstihbarat ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışına, bu alanda çalışma yürüten çok sayıda akademisyen, güvenlik uzmanı ve eğitimci ile çeşitli ülkelerden uzmanlar katıldı. Demircioğlu'nun moderatörlüğünde yapılan oturumda, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ve İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Can Ozan Tuncer konuşmacı olarak yer aldı. (aa)