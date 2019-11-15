Ulusalda Yozgat’ın yeni yüzü

Geçtiğimiz hafta içerisinde CNNTürk'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Gezisini değerlendiren Prof. Dr. Kürşat zorlu, dün de Erdoğan-Turump görüşmesinin ardından NTV'de canlı yayına katılıp, değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Kürşat Zorlu, canlı yayında, önceki canlı yayınların aksine ismiyle birlikte unvanını da yazdırmayı tercih etti. Prof. Dr. Zorlu’nun fotoğrafı ve görüntüsünün altında ‘Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı ibaresi’ yer aldı.

