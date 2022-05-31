Ulu Çınarlar Projesi

Gençlik Koordinatörlüğü, Diyanet Genç Gönüllüleri ve Din Görevlileri tarafından oluşturulan ekipler her ay düzenli olarak ilçe de bulunan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara ziyaret gerçekleştiriyor. Projenin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulaya konulduğunu belirten İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, “Ulu Çınaralar projesi kapsamında bizlerde ekipler oluşturarak her ay düzenli olarak ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız görevlilerimizin ve gençlerimizin vatandaşlarımızla iletişim halinde olmaları, kuşaklar arası iletişimin ve tecrübe paylaşımının sağlanmasıdır. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Proje boyunca ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi