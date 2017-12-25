Ülkücüler Sarıkamış şehitlerini andı

Allahuekber Dağlarını aşmaya çalışan Mehmetçiklerimizin tifüs, kolera gibi salgın hastalıklar, kötü hava şartları nedeniyle şehadete kavuştukları hatırlatıldı. Her savaşın yaralayıcı olduğuna dikkat çekildi, Sarıkamış Harekatı’nın kurşun dahi atamadan toprak olan yiğitleriyle, necip milletimiz için ayrı bir üzüntü kaynağı olduğunun altı çizildi. Ülkücüler, Kars Sarıkamış Allahuekber dağlarında şehit düşün atalarımız, okuttukları mevlit ve dua ile andılar.