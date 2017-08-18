Ülkücüler ata yurdunda

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen gezi programı kapsamında, ülkücüler ata yurtlarını görme ve tanıma imkanı buldu.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ile birlikte geziye katılan Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman’da gezinn ilk gününde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’i, Atabeyit ve Tanrı Dağları’nı ziyaret etti.

Alato Meydanı’nda bulunan Manas heykeli önünde fotoğraf çektiren ülkücüler, daha sonra diğer Türk yurtlarını da ziyaret etti.

Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, “Tanrı Dağları’nın eteklerinden tüm Turan sevdalılarına selam olsun. Gezimiz ile ata yurtlarımızı ziyaret ediyor ve buradaki kardeşlerimizle tanışıp, kaynaşıyoruz. Geziyi tertipleyen ocak genel merkezimize ve genel başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.