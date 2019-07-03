Ülkü ocaklarından ziyaret

Yozgat Ülkü Ocaklarının faaliyetleri hakkında Genel Koordinatör Erhan Kayhan’a bilgi veren Karakuş, Yozgat’ta gençliğe sahip çıktıklarını söyledi. Ülkü Ocakları’nın Yozgat gençliğinin her zaman yanında olduğunu dile getiren Karakuş, ‘’Ülkü Ocaklarına gençlerimiz gelerek ders çalışma imkanı bulabiliyorlar. Ayrıca halis niyetler ile gün içerisinde Kuran’ı Kerim okunuyor. Ayrıca gençlerimize çeşitli konferanslar ile eğitimlerde Ocak bünyesinde vermeye gayret gösteriyoruz’’ dedi. Nezaket ziyaretinde bulunan Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Turan Karakuş, Kuran’ı Kerim hediye etti. Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Karakuş, sokak hayvanları için de Cumhuriyet Parkı'ndaki barınaklara yem ve yiyecek bıraktı...

