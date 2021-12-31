Ülkü ocaklarından kütüphane

Kütüphanenin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Belediye Başkan Yarımcısı Mustafa Akpınar, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Ülkü Ocakları Akdağmadeni İlçe Başkanı Ömer Ekinci, belediye ve il meclis üyeleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, şehidin babası Sami Sevinç ve kardeşi Fatih Sevinç ile çok sayıda STK temsilcisi ile davetliler katıldı. Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, ‘’Şehidimizin isminin yaşatılması adına Ülkü Ocaklarının okulumuza kazandırmış olduğu kütüphaneden dolayı çok mutlu olduk. Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz ve İlçe Başkanı Ömer Ekinci nezdinde emeği bulunan herkese teşekkür ederim’’ dedi.