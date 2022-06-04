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Ülkü Ocaklarından konser

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından konser etkinliği düzenlendi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:50
Ülkü Ocaklarından konser

Sanatçı Ali Kınık sahne aldığı konser spor salonunda gerçekleşti. Programda konuşan Yerköy Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Gül, katılımcılara teşekkür etti. Dün olduğu gibi bundan sonra da ülkü ve ülke sevdasının vatan toprağının dört bir yanına ilan etmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Gül, "Kutlu sevdamız, Hoca Ahmet Yesevi'nin tüttürdüğü ocaktan Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te açtığı kapıdan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethiyle çağ açıp çağ kapattığı İstanbul’undan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da kurtuluşa attığı ilk adımından, cennet mekan başbuğumuzun ve ülkü erlerinin zindanlarından, tabutluklarından, çileli ömürlerinden bizlere mirastır” dedi.
Konuşmanın ardından sanatçı Ali Kınık konser verdi.
Etkinliğe MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP İlçe Başkanı Şevket Kalkan, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Köseli Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 
AA

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Ülkü Ocaklarından Konser
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