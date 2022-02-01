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Ülkü ocaklarında nöbet değişimi

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, Ülkü Ocaklarında görev değişimi gerçekleşti.

01 Şubat 2022 Salı 00:25
Ülkü ocaklarında nöbet değişimi

Yeni Başkan İsmail Durukan oldu. Şefaatli Ülkü Ocakları Başkanlığını yürüten İbrahim Ulusoy görevi İsmail Durukan’a teslim etti. Devir teslim törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)  İlçe Başkanı Yüksel Çelebi, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz ve çok sayıda Ülkü Ocakları mensubu katıldı. Törende konuşan Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, " Şefaatli Ülkü Ocağında Türk İslam ülküsünün, Türk milliyetçiliğinin sancağının devir teslimi için bir aradayız. Bu zamana kadar bu görevi hakkıyla ifa eden, başarılı çalışmalarıyla yüzümüzü ak eden İbrahim Başkana teşekkür ediyorum. Bu sancağı devralan ülküdaşımız İsmail Başkana başarılar diliyorum" dedi. Görev devir tesliminde konuşan Şefaatli Ülkü Ocakları eski Başkan İbrahim Ulusoy, göreve gelen yeni başkanımız İsmail Durukan’ın her zaman yanında olacağını belirtti. Ulusoy, “Bana verilmiş olan görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Bu yolda bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim. Görevi devralan Başkan İsmail Durukan'da, Bizler de Türk İslam davamızı en iyi şekilde savunacağız. Ocağımızın kapısını sonuna kadar açık tutacağız” dedi. Son olarak konuşma yapan Başkan Durukan, camianın birlik ve beraberliği, gençliğin milli ve manevi değerlere bağlılığı, ocağın kültürel ve eğitim faaliyetleri noktasında daha aktif hale gelmesi için gayret edeceğini söyledi. Konuşmalardan sonra Kuran-ı Kerim sarılı Türk Bayrağı öpülerek yeni başkana teslim edildi. 
 

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Ülkü Ocaklarında Nöbet Değişimi
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