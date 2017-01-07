Ülke ekonomisi için!

Emin Grup olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seferberlik çağrısına sessiz kalamadıklarını kaydeden Emin Sarıkaya, ülke ekonomisinin kalkınması adına çeşitli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Basın mensupları ile bir araya gelen Emin Sarıkaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hain darbe girişimi, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik durgunluk nedeniyle zor bir yılı geride bıraktığımızı anımsatan Sarıkaya, bu ülkede yaşayan her bir bireye büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti.



Sarıkaya, ülkemizin yalnızca dışarıda değil, içeride de düşmanları bulunduğunu belirterek,



“Sadece dışarıda değil içerde de birçok düşmanı olan Türkiye’nin ekonomisinin güçlenmesini istemeyen dış güçlere inat, yapılacak her yatırımın işsizliğin önlenmesinde, istihdamın arttırılmasında katkılarının olacağının bilincindeyiz. Hepimizin bildiği gibi özellikle 15 Temmuz darbe girişimi, ardından ülkemizde süregelen terör saldırıları ile varılmak istenilen hedef, Hükümeti güçsüzleştirmek, ülkede bir kaos ortamı çıkartmak, bundan faydalanarak bizi Suriye, Irak gibi harabeye çevirmektir. Ancak şu bilinmelidir ki Türkiye ne Suriye, ne de Irak değildir ve olmayacaktır da. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ekonomisinin zayıflatılması, saldırıların boşa çıkartılması için yaptığı seferberlik çağrısını çok önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.



Türkiye genelinde faaliyet gösteren dev şirketlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısına sessiz kalmaması gerektiğine vurgu yapan Sarıkaya,



“ Büyük şirketlerin yatırım üzerine yatırım açıklaması ve Yozgat halkından aldığımız güç bizleri de hayli cesaretlendirmiştir. Yozgat’ta emlak, inşaat ve turizm alanlarında önemli yatırımlara imza atan Şirketimiz Emin Grup da bu çağrıya sessiz kalmayacak ve 2017 yılında toplam tahmini 20 milyon TL olan birbirinden önemli projeleri hayata geçirerek, hem ülke ekonomisine hem de Yozgat ekonomisine katkı yapacaktır” şeklinde konuştu.



Sürmeli Rezidans ismiyle başlanılan projenin yöneticisi olarak projenin yapım ve resmi işlemlerinin tamamlandığını, iskan belgesinin alındığını dile getiren Sarıkaya, şunları kaydetti;



“Projemiz karma konut projesinde Yozgat’ta bir ilk olması nedeniyle farklılık arz etmektedir ve Yozgat’ta konut ihtiyacının giderilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza tüm bürokrasimize ve Yozgat Belediyesi ve çalışanlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Daire sakinlerimize ve Yozgat’ımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Yine önemli projelerimizi hesaplı imkanlarla sunacağız. Ülkemizin içinde olduğu bu hassas dönemde yine çok çalışıp az kazanacağız.”