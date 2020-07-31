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Ulaşıma açıldı

Sorgun-Çekerek yolundaki çalışmalar tamamlanarak, bayram öncesinde ulaşıma açıldı.

31 Temmuz 2020 Cuma 00:29
Ulaşıma açıldı

SORGUN-Çekerek bağlantılı yolu Gökdere Varyantı tamamlanarak hizmete açıldı.
Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Gökdere Varyantı tamamlanarak Kurban Bayramı öncesinde hizmete açılmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Başkan Çakır, ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi başta olmak üzere, gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendiye, Sayın Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beye, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Tüm Emeği Geçenlere çok teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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Ulaşıma Açıldı
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