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Ulaşım sorunumuz çözülüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek, Yozgat’ın ulaşım alanındaki yatırımlarının son durumlarını değerlendirme imkanı buldu.

19 Haziran 2020 Cuma 01:06
Ulaşım sorunumuz çözülüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Mart ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na atanan Adil Karaismailoğlu’na  ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundu, Yozgat’ın altyapı hizmetlerine yönelik yatırım çalışmaları konusunda değerlendirme imkanı buldu.
Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede Başer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na görevinde muvaffakiyetler diledi.  Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Yozgat’ta devam eden bakanlık yatırımları ile yeni projeler de gündeme geldi.
Başer, Hızlı Tren ve Havalimanı inşaatlarının devam ettiğini vurgulayarak, projelerin Yozgat’ın gelişmesi ve  sosyo-ekonomik kalkınmasına yapacağı katkılara değinerek, bitirilmesi noktasında azami gayretin gösterilmesini talep etti.
Bakan Karaismailoğlu’da Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren projesinin Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olduğunu, özellikle Ankara Elmadağ tarafında meydana gelen zemin problemleri nedeniyle aksama yaşandığını, 2020 sonuna kadar muhakkak surette aksaklıkların giderilerek Ankara-Yozgat-Sivas arasında yolcu taşımaya başlayacaklarını kaydetti. İnşaat çalışmaları yüzde 52 seviyesinde bulunan Yozgat Havalimanı yatırımının da hedeflenen tarih olan 2022 yılına kadar tamamlanacağını söyledi.
Milletvekili Başer, Havalimanı inşaatı ile eş zamanlı olarak Havalimanının Yozgat-Alaca, Yozgat-Sorgun bağlantı yollarının bir an evvel yapımına başlanılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Başer, Yozgat Atatürk Yolu peyzaj çalışmaları ile Yozgat merkeze bağlantısı için önemli olan daha önce karayolları yol ağına alınan Alaca-Eymir-Çekerek ve Aydıncık yollarının proje çalışmalarına bir an evvel başlanılması gerektiğini anlattı. Başer, Çiğdemli-Kadışehri yolu ile Çayıralan-Çandır-Boğazlıyan yolunun bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması talebinde bulundu.  Ziyaretten memnuniyetini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da devam eden yatırımların tamamlanması ve talep edilen projelerin gerçekleşmesi için gereken çalışmaların ehemmiyetle yapılacağının9 altını çizdi.

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Ulaşım Sorunumuz çözülüyor
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