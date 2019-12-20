ULAŞIM RAHATLIYOR

Bakan Turhan, demiryollarını da karayolları gibi sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak gördüklerini kaydetti. Bakan Turhan, "Bu kapsamda da çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel demiryolu hattımızın tamamını yeniledik. Bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptık. Şu anda Ankara-İzmir, Ankara-Yozgat-Sivas arasında toplam bin 889 kilometre Yüksek Hızlı Tren Hattı yapımına devam ediyoruz. YHT hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı tren hatları da inşa ediyoruz. Halen; bin 889 kilometre yüksek hızlı, bin 626 kilometre hızlı ve 429 kilometre konvansiyonel demiryolu olmak üzere toplam 3 bin 944 kilometre demiryolu yapıyoruz’’ dedi. Yerköy ve Sivas arasında demiryolu serme işleminin sonuna gelindiği, Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 404 kilometrelik Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının, yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel yapısının bulunduğu kaydedildi. 27,5 kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük, 611 köprü ve menfez, 217 alt ve üst geçit projenin bünyesinde inşa edildiğinin altı çizildi. Proje kapsamında 100 milyon metreküp kazı yapıldığı, 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleştirildiği açıklandı.

HAVA ALANI

Türk sivil havacılığında tarihi başarılara imza attıklarını bildiren Bakan Turhan, "Hava ulaşımında örnek alınan bir ülke olduk’’ diye konuştu. Bakan Turhan, aktif havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardıklarını da hatırlattı. Turhan, ‘’Her 100 kilometre mesafede bir havalimanına ulaşılacak şekilde 'Hava Ulaşım Ağı' oluşturmaya devam ediyoruz. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane, Çukurova, Tokat Yeni Havalimanlarını bitirmek için yoğun çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.