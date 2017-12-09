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-Ulaşım rahatlayacak

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, yapımı büyük ölçüde tamamlanan yeni hal binasının hizmete sunulmasının ardından yeni ulaşım yollarının açılacağını, bu yolların şehir içi trafiğini rahatlatacağını söyledi.

-Ulaşım rahatlayacak

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, yapımı büyük ölçüde tamamlanan yeni hal binasının hizmete sunulmasının ardından yeni ulaşım yollarının açılacağını, bu yolların şehir içi trafiğini rahatlatacağını söyledi.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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-Ulaşım rahatlayacak

Başkan Kazım Arslan, yeni hal binası projesinin büyük ölçüde tamamlandığını, projeyle birlikte Yozgat’ın modern bir yapının yanı sıra, modern iş merkezi ve bürolara da kavuşacağını belirtti. Başkan Arslan, saat kulesi civarında tıkanan trafiğin, yeni hal binası önünden açılacak yol ile bir nebze olsun rahatlayacağını ifade etti.
Başkan Arslan, yeni hal binası projesi hazırlanırken ulaşım sağlanacak yol planlamasının da yapıldığını kaydetti. Bu doğrultuda mevcut halin yer aldığı alana yol açılacağını bildiren Başkan Arslan, “Böylece yeni alternatif güzergahlar ortaya çıkmış olacak. Üst taraftaki otoparkımız tamamlandığında ise park sorununa kısmi çözüm getirmiş olacağız” dedi.

Başkan Arslan, şehir merkezinin zaman içerisinde artan araç yoğunluğunu kaldırabilecek durumda olmadığını, belediye olarak gerekli tüm alan ve imkânları kullanarak park sorununu çözmeye çalıştıklarını bildirerek, “Odun Pazarı projemize de start verdik, burada da yine kapalı otopark alanımız var. İl merkezinde inşası mümkün olan alanları otopark için tahsis etmiş durumdayız. Daha fazlası şehir merkezinde coğrafi olarak zaten mümkün görünmüyor” diye konuştu.

Başkan Arslan, ayrıca Lise Caddesi’nde trafik yoğunluğunu azaltmak adına başlatılan yeni cadde ve bulvar çalışmalarının da sürdüğünü hatırlattı. Başkan Arslan, belediye tarafından hazırlanan ulaşım ve yol planlamasında vatandaşların Lise Caddesi’ni kullanmadan şehrin diğer mahalle ve bölgelerine ulaşabilecekleri güzergahların belirlendiğini, bu güzergahlarda çalışmaların başladığını anlattı. Arslan, “Şu anda şehir hastanemize çıkan menekşe evleri ve eski sanayi arasından geçecek olan ikinci büyük bulvarın inşaat çalışmasını da başlattık” ifadelerini kullandı.

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