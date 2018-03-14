Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118267
ALTIN
165.198
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.4085
EURO
4.7826

ULAŞIM KONUŞULACAK!

YOZGAT'ta, ulaşım eksiğini gidermeye yönelik, uzun vadeli beklentilerinin hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımlar, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda masaya yatırılması planlandı.

ULAŞIM KONUŞULACAK!

YOZGAT'ta, ulaşım eksiğini gidermeye yönelik, uzun vadeli beklentilerinin hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımlar, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda masaya yatırılması planlandı.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
45 Okunma
ULAŞIM KONUŞULACAK!

Herhangi bir değişiklik olmaması halinde 25 Mart tarihinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte Yozgat’a gelecek. Yüksek Hızlı Treninin ilk üst yapı raylarının döşenmesine yönelik çalışmalara start verilecek. Yerköy ilçesi Yamuklar köyü yakınında bulunan Hızlı Tren İstasyon inşaatı sahasında düzenlenecek törende, ihalesi tamamlanan hızlı tren üst yapı çalışmalarıyla ilgili çalışmalar başlatılacak. Daha sonra Yozgat’ta yapılacak toplantıda, ulaşmayla konusu masaya yatırılacak. İhale süreci tamamlanan Yozgat Havaalanıyla ilgili müteahhit firmayla sözleşme imzalanacak. 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın ulaşım konusundaki beklentilerinin çözümlenmesine yönelik ciddi adımlar attıklarını hatırlatarak, Yozgat’ta köy yollarının tamamının sıcak asfalt yapılacağını belirterek, kaplama asfalt ile Yozgat’ın yol meselesinin çözülemeyeceğini kaydetti. Bozdağ, ‘’Bizim kesinlikle sıcak asfalta geçmemiz lazım. Geçen yıl aldığımız karar doğrultusunda kademe kademe Yozgat’ı sıcak asfalta geçireceğiz. Geçen sene 15,3 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Bizim yapacağımız iş daha fazla olması lazım. Bu sene 5 yıllık bir eylem planını arkadaşlar çıkarmışlar. Grup yolları, trafik yoğunluğu, nüfus yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle Yozgat’ın bütün köylerinin yolunu şehir yolu gibi sıcak asfalta dönüştürme kararı aldık. Bu sene daha fazla yapacağız, gelecek sene daha fazla yapacağız’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başvurular başladı
Başvurular başladı
Müftülükte inceleme
Müftülükte inceleme
Beyanname uyarısı
Beyanname uyarısı
Başkan denetledi
Başkan denetledi
Sendikacı konuklar
Sendikacı konuklar
Buraları da kapatın
Buraları da kapatın

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim