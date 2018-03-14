ULAŞIM KONUŞULACAK!

Herhangi bir değişiklik olmaması halinde 25 Mart tarihinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte Yozgat’a gelecek. Yüksek Hızlı Treninin ilk üst yapı raylarının döşenmesine yönelik çalışmalara start verilecek. Yerköy ilçesi Yamuklar köyü yakınında bulunan Hızlı Tren İstasyon inşaatı sahasında düzenlenecek törende, ihalesi tamamlanan hızlı tren üst yapı çalışmalarıyla ilgili çalışmalar başlatılacak. Daha sonra Yozgat’ta yapılacak toplantıda, ulaşmayla konusu masaya yatırılacak. İhale süreci tamamlanan Yozgat Havaalanıyla ilgili müteahhit firmayla sözleşme imzalanacak.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın ulaşım konusundaki beklentilerinin çözümlenmesine yönelik ciddi adımlar attıklarını hatırlatarak, Yozgat’ta köy yollarının tamamının sıcak asfalt yapılacağını belirterek, kaplama asfalt ile Yozgat’ın yol meselesinin çözülemeyeceğini kaydetti. Bozdağ, ‘’Bizim kesinlikle sıcak asfalta geçmemiz lazım. Geçen yıl aldığımız karar doğrultusunda kademe kademe Yozgat’ı sıcak asfalta geçireceğiz. Geçen sene 15,3 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Bizim yapacağımız iş daha fazla olması lazım. Bu sene 5 yıllık bir eylem planını arkadaşlar çıkarmışlar. Grup yolları, trafik yoğunluğu, nüfus yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle Yozgat’ın bütün köylerinin yolunu şehir yolu gibi sıcak asfalta dönüştürme kararı aldık. Bu sene daha fazla yapacağız, gelecek sene daha fazla yapacağız’’ dedi.