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Ulaşım gündemde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Hava Limanını birkaç yıl içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Ulaşım gündemde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Hava Limanını birkaç yıl içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Ulaşım gündemde

Erdoğan, hızlı tren hatlarının da bir başka önemli ulaşım projesi olduğuna dikkat çekerek, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya hatlarına ilave olarak İzmir, Mersin, Bursa hızlı tren hatlarıyla birlikte Ankara-Yozgat-Sivas ve Ankara-Yerköy-Kayseri arası hızlı tren çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizdi. Erdoğan, ‘’Bunun yanında 2023 perspektifimizde Erzurum’dan Samsun’a Malatya’ya kadar pek çok şehrimizi hızlı tren konforuyla tanıştırmayı planlıyoruz. İstanbul’da inşası bitmek üzere olan yeni havalimanımız Türkiye’nin prestij eserlerinden biridir. Yeni havalimanımızın ilk etabını inşallah 29 Ekim tarihinde hizmete açıyoruz. Rize Artvin, Bayburt Gümüşhane, Yozgat, Karaman, Çeşme Alaçatı, Batı Antalya havalimanlarını da birkaç yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz’’ diye konuştu. 

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