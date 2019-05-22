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ULAŞIM BEDELSiZ OLACAK!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır ile birlikte Üniversite öğrencilerinin iftar programına katılan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ikametlerini Yozgat’a taşıyan üniversite öğrencilerine ulaşımın ücretsiz olacağını söyledi.

ULAŞIM BEDELSiZ OLACAK!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır ile birlikte Üniversite öğrencilerinin iftar programına katılan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ikametlerini Yozgat’a taşıyan üniversite öğrencilerine ulaşımın ücretsiz olacağını söyledi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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ULAŞIM BEDELSiZ OLACAK!

Yozgat Valisi Çakır, Belediye Başkanı Köse ile birlikte, Kredi Yurtlar Kurumu Kınalı Hasan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Bozok Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Vali Çakır, “Hepinizin Ramazan Ayını tebrik ediyorum. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Otel konforunda güzel bir yurdumuz var. İmkanlarımız çok iyi. Gönül istiyor ki imkanlarımız daha da iyi olsun. Bir sıkıntınız olursa kapımız sizlere her zaman açık. Sizler burada bizim misafirimizsiniz” dedi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, öğrencilerin sorunlarını dinleyip, taleplerini aldıktan sonra, ikametini Yozgat’a aldıran üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacaklarının müjdesini verdi. İftar programında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da yer aldı. Parlak, iftar sonrasında, Vali Çakır ve Belediye Başkanı Köse’ye yurt hakkında bilgi verdi. 

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