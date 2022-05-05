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ULAŞIM AKSADI

Yozgat’ta önceki gün etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 02:27
ULAŞIM AKSADI

Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yozgat-Kayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı'nda mazgalların tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların ise arızalandığı görüldü. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri de tıkanan mazgalları ağaç dallarıyla açtı. Yoldaki suyun tahliye edilmesiyle trafik akışı da normale döndü.

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