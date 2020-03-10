UKSAR HAZIR

İç Anadolu bölgesinde sadece Yozgat’ta faaliyet gösteren, merkezi Düzce’de bulunan UKSAR Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte okullarda çeşitli faaliyetlere katılarak, öğrencileri doğal afetler konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği Yozgat Şube Başkanı Hatice Gökhan, Yozgat’ta yeni kurulan, tamamen gönüllülük esasına dayalı derneğin kısa sürede 60 kişiye ulaştığını söyledi. Bu 60 kişilik grup içerisinde eğitimli, doğal afetlere anında müdahale edebilecek düzeyle 15 kişilik tecrübeli bir ekiplerinin olduğuna dikkat çeken Gökhan, ‘’Dernek olarak Yozgat’ta eğitimler alıp çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. İtfaiye ekiplerimiz ile birlikte çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Okullara gidiyoruz eğitimler veriyoruz. Ekipmanlarımız geldikten sonra dağcılık eğitimleri de alacağız. Biz şuanda Yozgat’ta faaliyet gösteriyoruz ancak diğer illerde doğal afetler olması durumunda Yozgat’tan bizlerde olay yerine intikal edebiliyoruz’’ dedi. Derneklerinin kurulma amacının çeşitli doğal afetlerde anında müdahale etmek olduğunun altını çizen Hatice Gökhan, ‘’Derneğimiz yurt içi ve yurt dışında da faaliyet göstermektedir. Merkezimiz Düzce’de bulunmakta ve İstanbul’da da derneğimiz var. Bizlerin amacı dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerde, trafik kazalarında profesyonel bir yaklaşım ile başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak yardım için en uygun koşulları yaratmak doğru arama ve kurtarma çalışma yapmaktır. Ayrıca kaza zedelere temel ilk yardım desteği sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilinçlendirerek eğitimler vermek te görevlerimiz arasındadır’’ diye konuştu.