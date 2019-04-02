Uğut Tatlısını sevdik

İç Anadolu bölgesine has bir tatlı olarak bilinen Uğut Tatlısının Orta Asya geleneği olduğu ifade edildi. Atalık buğday tohumundan, şeker ilave edilmeden yapılan tatlının, son derece zahmet gerektiren geleneksel yöntemlerle hazırlandığı bildirildi. Geçmişte yokluğun ve kıtlığın yoğun yaşandığı dönemlerde insanımızın tatlı gereksinimini karşılayan Uğut, yapısını oluşturan buğday çimi ile de ilgi çekiyor. Buğday tohumları ıslatıldıktan sonra bir bezin üstüne yayılıp üzeri örtülüyor ve karanlık bir odada belirli bir süre bekletilerek filizlendiriliyor. Çimlenen buğday tohumları, boyu ideal uzunluğa geldikten sonra bir tokmak veya yuvarlak bir taş ile dövülerek eziliyor ve öz suyu çıkarılıyor. Elde edilen buğday öz suyu unla kıvamlandırıldıktan sonra kazanlara koyularak 15-20 saat boyunca, dibi tutmaması için sürekli karıştırılarak kaynatılıyor. İstenilen kıvama gelince sıcak bir şekilde kavanozlara dolduruluyor. Buğday çimi marmelatı olarak da bilinen bu tatlıyı, günün her saati veya kahvaltılarda marmelat olarak tüketiliyor.

