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Uğurlamaya kısıtlama

Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi. Yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 00:12
Uğurlamaya kısıtlama

YOZGAT İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi. Salgın tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama töreni ve eğlencelerinin gerçekleştirilmemesi gerektiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Uğurlamalar, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgınla mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır. Bu çerçevede asker uğurlama törenleri ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına, kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, toplu uğurlama, benzerlerine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. Otogar, gar gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararlaştırılmıştır" denildi. Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine, Umumi Hıfzıssıhha ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağı, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Uğurlamaya Kısıtlama
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