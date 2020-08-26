Uğurcan Gülay Yozgatspor’da

Hem iç hem de dış transferde bir çok oyuncuyu kadrosuna katan kırmızı siyahlı ekip, Kayserispor alt yapısından yetişen ve ilk profesyonelliğe Kayserispor’da adım atan 21 yaşındaki Uğurcan Gülay ile anlaştı. En son Payasspor forması giyen genç stoper Yozgatspor ile her konuda anlaşma sağladıktan sonra önceki gün kendisini Yozgatsporlu yapan resmi sözleşmenin altına imzasını attı. Yozgatspor kamp kadrosuna dahil olan genç oyuncu Uğurcan Gülay dün kırmızı siyahlı ekip ile ilk antrenmanın çıktı. Öte yandan anlaşma sağlanan kaptan Burak Altunay’da önceki gün düzenlenen tören ile resmi sözleşmeye imzasını attı.