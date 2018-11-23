Uğur böceği ile mücadele

Laboratuvar ortamında zararlı ve faydalı böcek ürettiklerini, faydalı böceklerin zararlılar üzerindeki etkilerini test ettiklerini anlatan Kayahan, "Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü olarak biyolojik mücadele alanında çalışma yapıyoruz. İlk üretimlerden biri, faydalı organizma uğur böceği ve zararlı organizma yaprak biti çoğaltıyoruz. Faydalı ve zararlı organizmaların birbiri üzerindeki etkilerini gözlemliyoruz." dedi.

Kayahan, uğur böceklerinin yaprak biti ile beslendiğini anlatarak, "Bir uğur böceği günde yaklaşık 300 yaprak biti yiyor. Yaprak bitleri sebze ve meyveye zarar veren bir organizmadır. Biz bu organizmalarda kimyasal mücadeleden ziyade çevreye zarar vermeyen biyolojik mücadele yapılması konusunda çalışma yürütüyoruz. Bunda da uğur böceklerini kullanmaya çalışıyoruz. Doğada biraz geç etki gösteriyor fakat genel açıdan düşünüldüğünde doğada sürekli bulunduğu için yararlı bir yöntem. Birçok yerde biyolojik kullanılmak üzere laboratuvar ortamında yararlı organizma üretimi yapılmakta ve kullanılmaktadır. Biz de ileride bunun kitlesel üretimini yapacağız" diye konuştu.