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UFUKTA TREN VAR!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hızlı Trenin test sürüşlerine hazırlandığını açıkladı.

UFUKTA TREN VAR!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hızlı Trenin test sürüşlerine hazırlandığını açıkladı.

10 Ocak 2020 Cuma 03:31
UFUKTA TREN VAR!

ANKARA-Tiflis bağlantılı İpek Yolu Hızlı Tren projesinin ilk ayağını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas hattındaki çalışmalar devam ederken, Mart ayı içerisinde deneme sürüşlerinin başlayacağı, daha sonraki süreçte ise ulaşıma açılacağı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TCDD Genel Müdürlüğünde düzenlediği ‘Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler’ konulu basın toplantısında, hükümet olarak ilk günden bu yana, ulaşım altyapısının tüm yaşam alanlarını geliştiren, dönüştüren temel unsur olduğu gerçeğiyle hareket ettiklerini söyledi. Bakan Turhan, '’393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni kesiminde Mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı, projeyi 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz’’ dedi. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında Yerköy-Sivas yönünde ray serim çalışmaları devam ediyor. Ray serim çalışmalarında işin yüzde 87'si tamamlandı, kalan kısımlar da 2020 Mart ayında tamamlanarak, test sürüşlerine başlanılması planlandı. Küçük Asya ile İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli akslarından olan Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında Yerköy-Yozgat-Sorgun hattına çift yön 80 kilometre ray serimi yapıldı. Yozgat Divanlı Mahallesi'ndeki Yozgat İstasyonu'nda inşaat devam ediyor. Yozgatlının uzun süredir beklediği hızlı tren çalışmalarında tünelin ucunun artık görünmeye başladığı kaydedildi. 13,2 milyar lira tutarındaki yatırımın hayata geçmesiyle Sivas-Ankara arasını iki saate, Ankara-Yozgat arası ise yaklaşık bir saate düşecek. Ankara-Sivas YHT Projesi, Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla bütünleşerek, Bakü-Tiflis-Kars demir yoluna entegre edilecek.

Son Güncelleme: 09.01.2020 18:36
Anahtar Kelimeler:
UFUKTA TREN VAR!
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