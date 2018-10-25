Ufukta tesis görünmüyor!

Yozgat Milletvekili Keven, ‘Çamlık'ta sporcu yetiştirilmesine yönelik bir kamp eğitim merkezi yapımı gibi bir plânınız var mı?’ sorusuna, Çamlık ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunup, bulunmadığına yönelik bir açıklama yapılmadığını, ‘Spor Vadisi'nde bir kamp merkezi yapımına ilişkin proje çalışmasının devam ettiği’ şeklinde bir yanıtla yetinildiğinin altını çizdi. Keven, ‘Çekerek Süreyyabey Barajı'nda su sporları merkezi yapımı gibi bir plânınız var mı?’ şeklindeki soruya ise ‘Etüt çalışmalarının devam ettiği’ gibi muğlak bir ifade kullanıldığını kaydetti. Keven, ‘’Biz isterdik ki proje ihalesi yapıldı, yakında tesisi inşa edeceğiz deselerdi. Ama maalesef Yozgat’ın her alanda hak ettiği yatırımları alabilmesi için büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor. Biz üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Yozgat'ı daima gündemde tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.