Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1260
ALTIN
467.103
DOLAR
7.6919
STERLİN
10.2033
EURO
9.1238

Ufukta göründü

Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile ilgili bir taraftan yüksek gerilim hattı çalışmaları sürdürülürken, diğer taraftan da deneme sürüşlerine devam ediliyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:38
Ufukta göründü

ANKARA-Tiflis bağlantılı Yüksek Hızlı Tren projesinin ilk etabını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas arasında, altyapı çalışmaları tamamlanan kesimlerde test sürüşleri devam ederken, bazı kesimlerde ise altyapıyla birlikte yüksek gerilim hattı çalışmalarına hız verildi. Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin 245 kilometre uzunluğundaki Yerköy – Sivas kesiminde altyapı çalışmaları tamamlanarak, test sürüşlerine başlanıldı. Yerköy-Kırıkkale-Ankara kesiminde yüksek gerilim hattı, Yerköy-Yozgat-Sivas bölgesinde ise istasyon çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. TCDD Standartları’nın yanı sıra Avrupa Birliği Standartları ve DB Alman Demiryolu Standartları gibi uygunluk sertifikalarına sahip Yerköy-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde 62 bin ton ray, 89 adet makas, 13 de yedek makas bulunuyor. 700 bin travers, 21 binden fazla prefabrik üstyapı döşeme plağının kullanıldığı projede 4 de trafo merkezi bulunuyor. Yüksek Hızlı Tren hattının Yerköy-Akdağmadeni arasında ray oturtmak için lokomotif ile deneme sürüşlerine başlanıldı. Yüksek Hızlı Tren hattının Kırıkkale-Yozgat-Sivas arasında hem altyapı hem üstyapı çalışmalarının tamamlandığı, bölgede kurulması planlanan istasyonların inşaatının devam ettiği kaydedildi. Hızlı Tren hattının Yozgat’tan geçen kesiminde, Yerköy, Yozgat Merkez, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde istasyon bulunduğu bildirildi. 

Son Güncelleme: 17.11.2020 18:39
Anahtar Kelimeler:
Ufukta Göründü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzunlu’ya Kara Kezzik anıtı
Uzunlu’ya Kara Kezzik anıtı
ULU KAVAK AĞACINA ZiYARETÇi AKINI
ULU KAVAK AĞACINA ZiYARETÇi AKINI
Birlik binası yapılıyor
Birlik binası yapılıyor
Vergi borçlarına yapılandırma
Vergi borçlarına yapılandırma
BOZOK DA DOLACAK
BOZOK DA DOLACAK
Oda rapor hazırladı
Oda rapor hazırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim