Ufukta göründü

ANKARA-Tiflis bağlantılı Yüksek Hızlı Tren projesinin ilk etabını oluşturan Ankara-Yozgat-Sivas arasında, altyapı çalışmaları tamamlanan kesimlerde test sürüşleri devam ederken, bazı kesimlerde ise altyapıyla birlikte yüksek gerilim hattı çalışmalarına hız verildi. Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin 245 kilometre uzunluğundaki Yerköy – Sivas kesiminde altyapı çalışmaları tamamlanarak, test sürüşlerine başlanıldı. Yerköy-Kırıkkale-Ankara kesiminde yüksek gerilim hattı, Yerköy-Yozgat-Sivas bölgesinde ise istasyon çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. TCDD Standartları’nın yanı sıra Avrupa Birliği Standartları ve DB Alman Demiryolu Standartları gibi uygunluk sertifikalarına sahip Yerköy-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nde 62 bin ton ray, 89 adet makas, 13 de yedek makas bulunuyor. 700 bin travers, 21 binden fazla prefabrik üstyapı döşeme plağının kullanıldığı projede 4 de trafo merkezi bulunuyor. Yüksek Hızlı Tren hattının Yerköy-Akdağmadeni arasında ray oturtmak için lokomotif ile deneme sürüşlerine başlanıldı. Yüksek Hızlı Tren hattının Kırıkkale-Yozgat-Sivas arasında hem altyapı hem üstyapı çalışmalarının tamamlandığı, bölgede kurulması planlanan istasyonların inşaatının devam ettiği kaydedildi. Hızlı Tren hattının Yozgat’tan geçen kesiminde, Yerköy, Yozgat Merkez, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde istasyon bulunduğu bildirildi.