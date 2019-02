UFUKTA BiRLiK VAR!

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda düzenlediği mitingde vatandaşlara seslenirken, Yozgatlıların yıllardır dillendirdiği ‘Askeri Birlik’ ile ilgili müjde verdi. Erdoğan, Yozgat merkez, ilçe ve belde belediye başkanları ile birlikte, Yozgatlının yoğun olarak yaşadığı Ankara’da da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek olunmasını istedi. Erdoğan, mitingteki konuşmasına Yozgat Sürmeli türküsünün sözleriyle başladı. Erdoğan, AK Parti hükümetleri döneminde Yozgat’a yapılan yatırım ve hizmetlerden bahsettikten sonra Yozgatlının yıllardır dillendirdiği Askeri Birlik ile ilgili olarak, ‘’Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat’a olacak. Ve adımını hemen atıyoruz’’ dedi.

YOZGATLI HER YERDE

Erdoğan, Avusturya'da Yozgat'ı ülkemizin en büyük şehri sandıklarını hatırlatarak, ‘’Çünkü bu ülkede on binlerce Yozgatlı yaşıyor. Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da daha pek çok Avrupa ülkesinde yüz binlerce Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Buradan tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Bu meydanda sevda var, bu meydanda inanç var, bu meydanda azim var, bu meydanda vefa var. Bu meydanda kardeşlik var, bu meydanda gerektiğinde kadife eldiven olup seven, gerektiğinde demir yumruk olup ezen cesur yürekler var. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde Yozgat hep ilk sıralarda yer aldı. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Yozgat'a gençlik merkezi, sporcu fabrikası, kapalı yüzme havuzu, spor salonları inşa ettik. Millet Bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Yozgat Şehir Hastanemizi kazandırdık. 250 yataklı Sorgun Devlet Hastanesi'ni yaptık. TOKİ vasıtasıyla Yozgat'ta 6582 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile 38 bin 711 Yozgatlı kardeşimizin sıkıntısını çözdük. Ulaşımda 44 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 376 kilometreye çıkarttık. Yozgat'ın yollarını yapım işi bazı talihsizlikler yüzünden gecikti. Kalanı da bitiriyoruz’’ diye konuştu.

ÖZHASEKİ'YE DESTEK

Erdoğan, Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ile Yozgat - Sivas arasındaki mesafenin bir saate, Yozgat - İstanbul arasının 5 saat 15 dakikaya ineceğini, çalışmaların biraz uzamasına karşın sonuna gelindiğini, yüksek hızlı tren hattının Kayseri'ye uzatılacağını, Yozgat Havalimanımızın inşaatının 2022 yılında tamamlanıp hizmete sunmayı hedeflediklerini anlattı. Yozgat çiftçisine 1,6 katrilyon lira tarımsal destek verdiklerini kaydeden Erdoğan, Yozgat'ta bir Teknopark iki OSB kurduklarını, Sorgun, Sarıkaya, Saraykent'ten sonra Akdağmadeni'ni ilçesini de termal turizm kapsamına alacaklarını, Yozgatlı iş insanlarına, girişimcilere toplamda 2,2 katrilyon yatırım teşviki verdiklerini, desteklerle 7 bin 500 ilave istihdam oluşturulduğunu bildirdi. Erdoğan, AK Parti’den ayrılanlara yönelik de, ‘’Anlaşılan o ki AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Bunlara hizmetin, yatırımın asıl kaynağının AK Parti olduğunu, bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi? Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara'daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Partili belediye başkan adaylarımızı destekleme noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum. Zira 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış, Çevre Bakanlığı yapmış, en son beraber çalıştığımız Özhaseki'yi biz Ankara'ya aday yaptık. En güçlü aday o. Ama diyorum ki, sizler telefonda Ankara'daki hemşerilerinizi aramalısınız. Bunlara bu fırsatı Ankara gibi bir yerde, bölücü örgütün güdümündeki parti İstanbul'da Ankara'da aday çıkartmıyor’’ ifadelerini kullandı.