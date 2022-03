Ucuz et kuyruğu

Yozgat Et ve Süt Kurumu satış ofisinde piyasanın altında fiyatla satışı yapılan et ve et ürünlerini alabilmek için kuyruğa giren vatandaşlar adeta birbirleri ile yarışıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu Et ve Süt Kurumu Yozgat Satış Ofisinde yoğunluk oluşurken vatandaşlar, Ramazan ayı hazırlığı için et aldıklarını kendilerinin şimdiden Ramazan hazırlığına başladıklarını vurguladılar. Dışarıda et fiyatlarının pahalı olmasından yakınan vatandaşlar, Et ve Süt Kurumunda daha ucuz et aldıklarını vurguladılar. Yozgat Et ve Süt Kurumu'nda kıymanın kilogramı 56 liradan, kuşbaşının fiyatı ise 62 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor.