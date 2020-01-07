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Ucuz et açıklaması

ET ve Süt Kurumu, 2017 yılında başlatılan tüketiciye indirimli et uygulamasında gelinen noktayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Ucuz et açıklaması

ET ve Süt Kurumu, 2017 yılında başlatılan tüketiciye indirimli et uygulamasında gelinen noktayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

07 Ocak 2020 Salı 03:43
Ucuz et açıklaması

Açıklamada indirimli et uygulamasından dolayı kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında iki yıldır artışın önüne geçildiği savunuldu. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Et ve Süt Kurumu tarafından, et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla başlatılan uygulama ile 81 ilde şubesi bulunan anlaşmalı marketlerde bugüne kadar yaklaşık 100 bin ton indirimli et satışı gerçekleştirildi. Türkiye’nin 81 ilinde bulunan zincir marketler 100 bin ton Et ve Süt Kurumu markalı eti kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı şeklinde tüketiciye ulaştırdı. Et ve Süt Kurumunun indirimli et uygulaması ile birlikte son iki yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçilmiş oldu. Bilindiği üzere indirimli et satışı bir çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Başlangıçta marketlere etler aracı firmalar aracılığıyla verilmişti. Aracı firmaların burada büyük bir rant sağladığı ortaya çıkarken, daha sonra aracı firmalar iptal edilerek kurum marketlere doğrudan kendisi vermeye başlamıştı. Et ve Süt Kurumunun açıklamasında indirimli et satışından dolayı iki yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçildiği savunulsa da fiyatların artmamasının en önemli nedeni 2018 yılında yapılan plansız ve yoğun ithalattan kaynaklanıyor. Hayvancılıkta yapılan plansız ve yoğun ithalat, yerli üreticiye de büyük bir darbe vurdu. Girdi maliyetleri artarken, kesim fiyatlarının uzun bir süre yerinde sayması, üreticinin zararına üretim yapmasına neden oldu.’’

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Ucuz Et Açıklaması
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