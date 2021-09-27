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UÇURTMALI ŞENLiK

Yozgat’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Komitesi tarafından 'Okul Destek Projesi’ kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:50
UÇURTMALI ŞENLiK

Yozgat Nohutlu Tepesi'nde bulunan sosyal tesisler nünde düzenlenen uçurtma şenliği ilgi gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından müdürlük bünyesinde barınan çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlendi. Uçurtmalarını gökyüzüne gönderen çocukların da yüzleri güldü. Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Tesislerinde öğle yemeği ile başlayan etkinlik uçurtmaların göklere salınması ile devam etti. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın da katıldığı uçurtma şenliğinde Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah  Neşeli yaptığı konuşmada, 2017 yılından beri Yozgat Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Okul Destek Projesi kapsamında birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi. Çocukların Okul Destek Projesiyle ders dışındaki zamanlarını daha nitelikli geçirdiklerini onun haricinde kendilerine yetenek kazandırarak kendilerinin yeteneklerini, özelliklerini tanımaya ve bu yeteneklerini kendilerinin rol model olmasına gayret ettiklerini dile getiren Neşeli, ‘’Uçurtma Şenliği ile inanıyorum ki çocuklarımız mutluluklarını ortaya koyacak. Biz şuna inanıyoruz çocuk mutluysa toplum mutlaka mutludur ve çocuğun refahı için bizler mutluluğu kalabilmesi için elimizden gelen çabayı, gayreti göstereceğiz. Valimizin çocuklara karşı duyarlı olduğunu, onlar için birçok proje yürüttüğünü biliyoruz. Bu gibi etkinliklerle, eğitimlerle İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ile çocukların güvenliği noktasında çalışmaya gayret edeceğiz. Bütün çocuklar mutlu olsun yarınımız güzel olsun’’ dedi. Konuşmanın ardından Uçurtma şenliğine geçildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve bütün katılımcılar çocuklara destek olarak uçurtmalarını uçurmaları için yardımcı oldular.

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