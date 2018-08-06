UÇURTMA UÇURDULAR

Sürmeli Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği etkinliğine Belediye Başkanı Kazım Arslan da katıldı. Nohutlu Tepede gerçekleştirilen uçurtma etkinliğinde, minikler uçurtmalarını şehre doğru uçurmaya çalıştı. Halkın az ilgi ve katılım gösterdiği etkinlikte, miniklere etkinlik sonucunda köfte ekmek ikramı da yapıldı. Etkinliğe katılan tüm miniklere belediye tarafından uçurtma hediye edildi.