Uçurtma şenliği

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında, Aydıncık Anaokulu tarafından düzenlenen, öğrencilerin güzel duygu, deneyimlerinin diğer öğrenciler ve İlçe halkı ile paylaşılmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği etkinliğe 7’den 70’e her yaştan insan katıldı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak da etkinliğe katılarak, miniklerle birlikte uçurtma uçurdu, uçurtma uçuran miniklere destek verdi.