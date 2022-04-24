Üçüncüsü gerçekleşti

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, idari ekip, personel ve ailelerin katıldığı iftar programı yoğun katılım ile gerçekleşti. Masaları gezen Kozan, herkesle tek tek sohbet etti. Ramazan ayının paylaştıkça güzelleştiğini belirten Kozan “Bu güzel günleri yaşamak ve yaşatmak için çok çalıştık. Ramazan ayında aynı sofrayı paylaşmak, manevi atmosferini, huzurunu hep birlikte tekrar yaşamak çok mutluluk verici, ayrı kaldığımız o günleri bir daha yaşamayız inşallah. Rabbim tutmuş olduğumuz ve tutacak olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin'' dedi.

İftar programı davetlilerin memnuniyeti, hoş sohbetleri ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.