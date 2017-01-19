Üçüncü OSB’ye onay!

Yozgat ile Sorgun arasına yapılması planlanan Bozok Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Kalkınma Bakanlığı tarafından da onaylanarak bütçeye alındı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Havaalanı ile birlikte entegre bir proje olacak Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin bakanlık tarafından onaylanmasının Yozgat adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Başer, konuyla ilgili İleri Gazetesi’ne özel açıklamasında; “İkinci Organize Sanayi Bölgesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı. Alt yapı çalışmalarına inşallah önümüzdeki süreçte başlanacak. Takip etmek gerekiyor. Amacımız Yozgat’ı havaalanı, hızlı treni, yolları ile cazibe merkezi haline getirmek. Yozgat’ı göçle bütünleşen değil ekonomik ve sosyal yönden bilinen il haline getirmek” dedi.

Bölgeye ciddi ekonomik katkısı bulunacak olan üçüncü organize sanayi bölgesinin bittiğinde Fakıbeyli Köyü istikametine doğru bir genişlemenin olacağını vurgulayan Başer, Çorum’dan da ciddi yatırımcının ilgilendiği ikinci OSB’nin Yozgat için önemli bir kalkınma hamlesi olacağını sözlerine ekledi.

ÜÇÜNCÜ OSB OLACAK!