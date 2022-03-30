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Üçte biri cevapsız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, milletvekilleri tarafından bakanlara yöneltilen soru önergelerinin cevapsız bırakılmasına tepki gösterdi.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:36
Üçte biri cevapsız

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ardından TBMM Başkanlığı tarafından ilgili bakanlıklara gönderilen soru önergelerinin üçte birinin cevapsız bırakıldığını söyleyen Keven, önemli bölümünün de tek cümleyle veya internet bağlantı adresi verilerek geçiştirildiğini kaydetti. Sorularının cevapsız kalmasına tepki gösteren Keven, “27. Dönem boyunca Bakanlara ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına verilen toplam 61 bin 212 soru önergesinden 21 bin 136’sına cevap gelmedi. Yani verilen her üç soru önergesinden birine cevap yok. Milletvekillerinin sözlü soru önergesi hakkı başkanlık sistemine geçilmesiyle kalktı. Halk adına bakanlardan bilgi edinmeye veya ilimizin sorunlarını hatırlatmaya çalıştığımız yazılı soru önergeleri ise ya cevapsız kalıyor ya da tek cümleyle geçiştiriliyor. Kimi cevaplarda ise bakanlar lütfedip somut bilgi vermek yerine sadece internet bağlantı adresi veriyor. Böyle ciddiyetsiz bir anlayış olamaz. Yürütme, TBMM’nin halk adına kullandığı yasama yetkisine saygı göstermiyor. Oysa Meclis İçtüzüğüne göre ilgili bakanlar 15 gün içinde cevap vermek zorundalar” dedi. Keven, vermiş olduğu 143 soru önergesinden 24’üne cevap verilmediğini ayrıca ilinin sorunlarıyla ilgili hemşerisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği 16 soru önergesinin ise Oktay tarafından ‘ilgi alanına girmediği’ gerekçesiyle iade edildiğini söyledi.

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