Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Hayvan Pazarı’nda ücretsiz hizmet verileceğini duyuran Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan Belediyesi Hayvan Pazarı yaklaşan Kurban Bayramı’na kadar ücretsiz hizmet verecektir. Pazar yeri esnafımıza ve alışveriş yapan tüm hemşehrilerimize hayırlı, bereketli alışverişler diliyoruz” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

