Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, doktor muayenesi olan, reçetesi bulunan her ihtiyaç sahibine Emre Gün Optik tarafından ücretsiz gözlük temin edildiğini söyledi. Yılmaz, ‘’İhtiyaç sahiplerinin başvurularını kalpgozumsensin@gmail.com adresinden ad-soyad ve telefon numarasını bırakmak suretiyle yapabileceklerdir. İstanbul dışından ulaşacak Yozgatlılara kargo ile ihtiyaçları ulaştırılacaktır’’ dedi.
07 Kasım 2018 Çarşamba 05:47
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