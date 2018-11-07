Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, doktor muayenesi olan, reçetesi bulunan her ihtiyaç sahibine Emre Gün Optik tarafından ücretsiz gözlük temin edildiğini söyledi. Yılmaz, ‘’İhtiyaç sahiplerinin başvurularını kalpgozumsensin@gmail.com adresinden ad-soyad ve telefon numarasını bırakmak suretiyle yapabileceklerdir. İstanbul dışından ulaşacak Yozgatlılara kargo ile ihtiyaçları ulaştırılacaktır’’ dedi.