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Ücretsiz Gözlük

MERKEZİ İstanbul’da bulunan Yozgatlılar Federasyonu, Farkındalık Dernekleri ve Emre Gün Optik Katkıları ile ‘Kalp Gözüm Sensin’ adlı projeyi hayata geçirdi.

Ücretsiz Gözlük

MERKEZİ İstanbul’da bulunan Yozgatlılar Federasyonu, Farkındalık Dernekleri ve Emre Gün Optik Katkıları ile ‘Kalp Gözüm Sensin’ adlı projeyi hayata geçirdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:47
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Ücretsiz Gözlük

Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz, doktor muayenesi olan, reçetesi bulunan her ihtiyaç sahibine Emre Gün Optik tarafından ücretsiz gözlük temin edildiğini söyledi. Yılmaz, ‘’İhtiyaç sahiplerinin başvurularını kalpgozumsensin@gmail.com adresinden ad-soyad ve telefon numarasını bırakmak suretiyle yapabileceklerdir. İstanbul dışından ulaşacak Yozgatlılara kargo ile ihtiyaçları ulaştırılacaktır’’ dedi.

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