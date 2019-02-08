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Ücreti belirlendi

YOZGAT şehir merkezinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki ay hizmete girecek olan kapalı otoparkın ücret tarifesi belli oldu.

Ücreti belirlendi

YOZGAT şehir merkezinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki ay hizmete girecek olan kapalı otoparkın ücret tarifesi belli oldu.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Ücreti belirlendi

Yozgat Belediye Meclisi’nde önümüzdeki ay hizmete girecek kapalı otoparkın ücret tarifesi görüşüldü. Buna göre ilk 1 saatlik ücret 2 lira, 1 ile 2 saat arası 3 lira 50 kuruş, 2 ile 3 saat arası 5 lira, 3 ile 4 saat arası 6 lira, 4 ile 5 saat arası 8 lira olarak belirlenirken, 5 saatin üzerinde park eden vatandaşlardan ise 12 lira ücret alınacak. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ücretleri açık otopark ücretinden daha düşük tuttuklarını belirtti. Vatandaşları kapalı otoparka yönlendirmek, şehir içi trafiği ve araç yığınını azaltmak maksadıyla kapalı otopark ücretlerini daha düşük tuttuklarını ifade eden Başkan Arslan, “Önümüzdeki ay inşallah kapalı otoparkımızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Haber:Mustafa TEKER
 

Son Güncelleme: 07.02.2019 19:05
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