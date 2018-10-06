Üç yıldır bekliyor

Bu durumun son örneği Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Yozgat’ta yürüttüğü cami restorasyon projesine yansıdı. Yozgat’ta birden fazla eserin restorasyonunu gerçekleştiren Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yozgat’taki bazı ve projelerde sürekli Kayseri Anıtlar Kurulu’na takılıyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Yozgat’ın Aşağı Nohutlu Mahallesinde bulunan Süleyman Sırır İçöz camiinin restorasyonu için 3 yıldır Kayseri Anıtlar Kurulu ile yazışmalar yapıldığını söyledi. Daha önce Fatih Caminin restorasyonunda da aynı durum yaşanmıştı. Bölge Müdürü Cemal Karaca, Süleyman Sırrı İçöz camiinin uzun süredir restorasyon projesinin onayının beklendiğini belirterek, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’dan destek istedi. Vali Yurtnaç ise konuyla ilgileneceğini beyan etti.

