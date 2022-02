‘Üç aylarımız mübarek olsun’

Çapanoğlu Büyük Camiinde yatsı namazından önce gerçekleştirilen kandil programında sohbet eden İl Müftüsü Ali Gülden, kültürümüzde ‘üç aylar’ diye adlandırılan rahmet, bereket, feyz, af ve mağfiret dolu bir maneviyat mevsimine daha girmiş bulunduğumuzu belirtti. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadislerinde bazı zaman ve mekanların diğerlerinden daha faziletli kılındığını hatırlatan Ali Gülden, bu zaman ve mekanlarda yapılan ibadetlerin, duaların ve diğer güzel davranışların karşılıklarının daha fazla olduğunun müjdesinin verildiğini belirtti. Bu çerçevede Kur'an-ı Kerimde Kabe-i Muazzama’nın, Mescid-i Aksa ve çevresinin, Berat gecesinin mübarek olarak vasıflandırıldığını ifade eden Gülden, ‘’Kadir gecesi de aynı adla isimlendirilen surede, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ay olarak kabul edilmiştir. Peygamber efendimiz de ‘Şaban ayının ortasında gece ibâdet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece, güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, yok mu benden af isteyen, onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim’ demiştir’’ diye konuştu. Gülden imtihan için bulunduğu bu dünyada insanoğlunun en büyük sermayesinin zaman olduğunu belirterek, ‘’İnsan kendisine hesabı sorulmak üzere verilen bu sermayeyi iyi kullandığı sürece kazananlardan olacaktır. Fakat fıtratı gereği insanoğlu unutma, gaflet, tembellik gibi zaafları sebebiyle bazen sorumluluğunu unutup, gaflete düşmekte ve ömür sermayesini bilinçsizce tüketmektedir. İşte böyle durumlarda zaman içerisine saklanmış bazı fırsatlar karşımıza kurtarıcı olarak çıkmaktadır. Günler, geceler ve aylar arasında öyle kazanç mevsimleri olur ki, onları gafletle geçirmek daha büyük zarar ve kayıplara sebep olur. İşte üç aylar, böyle kazanç imkanlarını en üst seviyede yakaladığımız zaman dilimleridir. Kurban bayramı ve arifesi hariç tutulacak olursa, dinimizce kutsal kabul edilen hemen hemen bütün zaman dilimlerini bünyesinde barındırmaktadır. Regaip kandiliyle başlayıp, kadir gecesiyle son bulan kandiller de manevi dünyamızı aydınlatan ışık kaynakları olarak üç aylar içerisinde yer alır’’ dedi. Gülden, yaptığımız her işin, attığımız her adımın, kalbimizden geçirdiğimiz her niyetin bir hesabının olacağı haber verilen bir inancın mensupları olduğumuzu vurgulayarak, ‘’Bu sebeple içinde bulunduğumuz rahmet ve bereket iklimini dolu dolu geçirelim. Atalet ve gafletin galip gelip, nefsimiz ve çevremizdekiler bizleri boş, faydasız ve zararlı işlere davet ettiğinde kitabımızın şu uyarısını asla unutmayalım, ‘Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını görür. Artık kim de zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onun karşılığını görür” şeklinde konuştu. Gülden, üç aylar içerisinde Peygamber Efendimizin sürekli tekrar ettiği duayı örnek göstererek, ‘’Peygamber Efendimizin üç ayları karşılarken ve üç aylar içerisinde sürekli tekrar ettiği ‘Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan’ yani ‘Ey Allah’ım! bize Recep ve Şaban-ı mübarek eyle ve bizi Ramazana ulaştır’ şeklindeki duayı bizlerde her gün tekrar edelim. Bu ayları, kararan kalplerimizin aydınlanması, modern insanın manevi hastalıklarına şifa olması ve dünyamızın her bir köşesinden yükselip, masum canları yakan ateşin sönmesi ve zulmün bitmesine vesile kılması için Yüce Rabbimize dua ve niyazda bulunalım’’ diye öneride bulundu. Gülden, programa gelen cemaatin üç aylarını tebrik ederek, hayırlara vesile olması niyazında bulundu. •Sümeyye İlhan•