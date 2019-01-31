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TYP kuraları çekiliyor

YOZGAT il genelinde dün başlayan Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilecek kişilere yönelik kura çekimlerine bu gün de devam edilecek.

TYP kuraları çekiliyor

YOZGAT il genelinde dün başlayan Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilecek kişilere yönelik kura çekimlerine bu gün de devam edilecek.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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TYP kuraları çekiliyor

İŞKUR ile bazı kurum ve kuruluşlar arasında imzalanan protokol kapsamında istihdam edilecek personele yönelik başlatılan kura çekimleri Noter huzurunda yapılıyor. Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli ve Yerköy’de dün kura çekimleri gerçekleştirildi. Yozgat il merkezinde çeşitli kurumlarda istihdam edilecek vatandaşlar için ise bugün saat 09.30’da Rıza Kayaalp Spor Salonunda noter huzurunda, halka açık şekilde kura çekimi yapılacağı öğrenildi.

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