TYP başvuruları bugün

Yozgat Valisi Kadir Çakır, makamında düzenlediği basın toplantısında İl ve İlçe Milli Eğitimin Müdürlüklerinde 9 ay süreli Toplum Yararına Programı kapsamında 500 temizlik ve 190 güvenlik için Yozgat İş Kurumuna ödenek tahsis edildiğini söyledi. Vali Çakır, kayıt yaptırmak isteyenlerde aranan şartların İşkur’a kayıtlı işsiz olması, 18 yaşını tamamlamış olması, emekli ve malul aylığı almaması ve öğrenci olmaması gerektiğini ifade etti. Bugün başlayacak olan müracaatların Cuma gününe kadar devam edeceğinin altını çizen Vali Çakır, ‘’Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı adreste oturanların toplam hane halkı geliri net asgari ücretin 1,5 katını olan 3 bin 30 lirayı aşması durumunda kişiler TYP’den faydalanamayacak. İstihdamında güçlük çekilen gruplar birinci liste, bunlar dışında kalanlar ikinci liste olacaktır. Birinci liste adaylarının önceliği bulunmakta. Birinci listede kadınlar, 35 yaş üzeri erkekler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar yer alacaktır. TYP kapsamında alınacak olan kişilerin tamamı okullarda istihdam edilecektir’’ dedi.