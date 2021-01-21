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Tuzu fazla tüketiyoruz

YOZGAT il genelinde insanların genel olarak yemeğin tadına bakmadan hemen tuza yönelmelerinin yanlış bir alışkanlık olduğuna dikkat çekilerek, normalde tüketilmesi gereken tuz miktarının 3,5 katı kadar fazla tuz tüketiminin olduğu bildirildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 00:21
Tuzu fazla tüketiyoruz

 İnsan vücudunun çok düşük oranda sodyum mineraline ihtiyacının bulunduğu, yüksek miktarda sodyum tüketiminin ciddi sağlık problemlerine neden olduğunun bilinmesine rağmen alınması gereken miktardan çok daha yüksek miktarda sodyum tüketildiği kaydedildi.  Sağlıklı yaşam kurallarından birisinin de günlük sodyum ihtiyacını karşılayacak şekilde tuz tüketimi olduğuna vurgu yapıldı. ‘’Günlük sodyum ihtiyacı 2400 miligramdır. Bu miktar günlük 5 gram civarında tuzla karşılanabilir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda erkekler günlük 19.3 gram, kadınlar ise 16.8 gram tuz tüketiyor. Ortalama tüketim miktarı ise 18 gramı buluyor. Yani almamız gereken tuz miktarının yaklaşık 4 katını alıyoruz’’ denildi. Diyetisyen Salih Gürel, bölgeler arası tüketim sıralamasında başı İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin çektiğini belirterek, ‘’Tuz tüketimi ile hipertansiyon arasında yakın bir ilişki vardır. Ayrıca fazla tuz tüketimi idrarla kalsiyum atılmasını arttırarak kemiklerden kalsiyum kaybına neden olur. Tuz tüketimini azaltmak için; lezzetine bakılmadan yemeklere tuz eklenmemelidir. Satın alınan hazır ürünlerin etiketleri mutlaka okunmalıdır.  Masada tuz kullanılmamalıdır. Baharat ve maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene, fesleğen gibi hoş koku ve lezzet sağlayıcılar tuz yerine tercih edilmelidir’’ diye konuştu. 

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Tuzu Fazla Tüketiyoruz
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