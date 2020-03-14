TUZSUZ YAŞAM!

Düzenlenen etkinlik ve toplantılarda, yüksek tansiyon, kalp, böbrek hastalıkları başta olmak üzere şişmanlık, şeker hastalığı, bazı kanser türlerinden korunmak amacıyla tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram olması gerektiğine dikkat çekildi. 5 gram tuzun ise tepeleme bir çay kaşığı veya silme bir tatlı kaşığı olduğu, bu miktarın yemeklere tuz eklenmeden günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerle sağlandığı ifade edildi. ‘Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılma Programı’ kapsamında, aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine yönelik kamuda farkındalık oluşturulması, bilgilendirme yapılması amacıyla ‘Dünya Tuza Dikkat Haftası’ etkinliklerinin yapıldığı hatırlatıldı. Aşırı tuzu ev ve ev dışı mekânlarda yemek yenilen yerlerde, yemeklere eklenilen tuzu, ambalajlı gıda ve içeceklerin tüketimi ile alınabildiği kaydedildi. ‘Tuzun sağlığımız için zararlı olduğunu bilmemize rağmen, aşırı tuz tüketiyorsak, daha az tuz kullanmalıyız. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması, 2017 çalışmasına göre günlük kişi başı tuz tüketiminin günlük 10,2 gram olduğu saptanmıştır. Bu değer Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği günlük tüketim miktarının iki katıdır’’ denildi. Aşırı tuz tüketimini azaltmak için, yemekleri hazırlarken eklenen tuzun azaltılabileceği gibi, sofradan tuzlukların da kaldırılması gerektiği bildirildi. Açıklamada, ‘Ev dışında yemek yiyeceksek; az tuzlu, tuzsuz hazırlanmasını isteyebilir, tuzlu atıştırmalıkların tüketimini azaltabiliriz. Satın alınmış işlenmiş ambalajlı benzer gıdaların tuz ve tuz yerine geçen maddelerin miktarı düşük olanı tercih edebiliriz. Geleneksel olarak evlerde hazırlanan yiyeceklerin tuz içeriğini azaltabilir, yüksek miktarda tuz kullanımından kaçınabiliriz. Tuzun gıdalardan tüketimini azaltalım’’ ifadelerine yer verildi.