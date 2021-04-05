Tüm dünyada virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için getirilen kısıtlamaların sosyalleşmek, dışarda zaman geçirmek için harcanan süreyi azalttığı hatırlatılarak, ‘’Evde geçirdiğimiz zamandaki artış ile birlikte daha fazla yemek pişirmek ve en sevdiğimiz tarifleri yapmak ve hatta mutfakta yeni tarifler ve tatlarla yaratıcı olmak fırsatı geldi. Ev yapımı yemeklere lezzet katmanın tek yolu büyük bir tutam tuz gibi görünebilir, ancak yiyeceklerinizin daha fazla lezzetli olmasını sağlamanın pek çok başka yolu var’’ denildi. Bu seneki Tuza Dikkat Haftasında daha az tuz kullanılmasına yardımcı olacak basit ipuçları da verilen açıklamada, ‘’Yemeklerde tuz yerine; limon, maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlar gibi diğer lezzet arttırıcıları kullanılabilir. Salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için suda yıkama ve bekletme gibi işlemler uygulanmalıdır. Yüksek miktarda tuz içeren besinler daha az tüketilmelidir. Yemekleri hazırlarken, pişirirken ve tüketirken daha az tuz kullanılması gerekir’’ ifadelerine yer verildi. Bütün tuzların aynı ve aynı içeriğe sahip olduğu, deniz tuzu, kaya tuzu ve pembe tuzun aynı içerikte olduğu belirtildi. Bu yılki Tuza Dikkat Haftasında, kültürümüzü ve toplumu şekillendiren yemekleri, ev yemeklerini hazırlarken daha az tuz kullanılması gerektiğine dikkat çekilerek, ‘Daha Fazla Lezzet, Daha Az Tuz’ uyarısı yapıldı. •Haber Merkezi•