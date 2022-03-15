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Tuz kullanırken dikkat!

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin 14-20 Mart ‘Tuz Farkındalık Haftasında’ tuz kullanımına dikkat çekti.

15 Mart 2022 Salı 00:44
Tuz kullanırken dikkat!

Fazla tuz tüketiminin sağlığa zarar verebileceğinin altını çizen Şahin yapmış olduğu yazılı açıklamada, “ Kalp krizi ve felç nedeniyle gereksiz ölümlere yol açabileceği kanıtlanmıştır. Bu nedenle tuzun azaltılması politikasıdünyaçapındahalksağlığınıiyileştirmekiçinuygunmaliyetlibirstratejiolarakkabul edilmektedir. Bakanlığımız tarafından da Tuz Azaltma Programı uygulanmakta daha az ama iyotlu tuz kullanımı için çalışmalar yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramın altında önermektedir ve bu miktar bir tatlı kaşığına denk gelmektedir. Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar; gün içinde tüm besinlerimizle aldığımız tuzu (sodyumu) da kapsamaktadır. Ev yapımı yemeklere lezzet katmanın tek yolu büyük bir tutam tuz gibi görünebilir, ancak yiyeceklerinizin daha fazla lezzetli olmasını sağlamanın pek çok başka yolu var” ifadelerini kullandı. 
Bu seneki Tuza Dikkat Haftasında da daha az tuz kullanmana yardımcı olacak ipuçları veren Şahin, “Yemeklerde tuz yerine; limon, maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlar gibi diğer lezzet arttırıcıları kullanılabilir. Salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için suda yıkama ve bekletme gibi işlemler uygulanabilir. Yüksek miktarda tuz içeren besinleri daha az tüketmelidir. Yemekleri hazırlarken, pişirirken ve tüketirken daha az tuz kullanılmalıdır. Ayrıca bütün tuzlar aynıdır ve aynı içeriğe sahiptir (deniz tuzu, kaya tuzu ve pembe tuz). Tuz, besinlerin doğal bileşiminde bulunduğu gibi, deniz tuzu (deniz suyunun buharlaştırılması ile elde edilir) ve kaya tuzu (halite, göl yataklarından veya toprak altından elde edilir, kurutulur) olarak da elde edilir. Genel olarak tuz sodyum ve klorürden oluşur. Sodyum klorür içeriği tüm tuzlarda (kaya, deniz, sofra tuzu) yaklaşık olarak aynıdır” dedi. 
‘TUZ 
ALIŞKANLIĞIMIZI 
DEĞİŞTİRELİM!’
Tuz alışkanlığının değiştirilmesi gerektiğini belirten Şahin, “ Her yıl olduğu gibi bu yıl da tuz azaltma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla değerlendirilen Tuz Farkındalık Haftasında, tuz alışkanlığını azaltarak sağlığımızı iyileştirmek için herkesin uygulayabileceği basit ve etkili bir tema seçilmiştir. Bireylerin her gün yediği tuzun dörtte üçü zaten paketlenmiş ve hazırlanmış gıdalardadır. Bu tüketici tarafından ortadan kaldırılamaz, bu nedenle insanlara daha az tuz yemelerini söylemek, besin içerikleri tuz ile kaplıyken çok da etkin bir önleme yöntemi olmamaktadır. Bu nedenle özellikle gıda endüstrisinin tuz azaltma politikaları önem taşımaktadır. Bakanlığımızca yapılan protokoller gereği paketli gıda endüstrisi ve lokantacılar tedrici olarak tuz azaltmayı hedef olarak belirlemişlerdir. Bu yıl, hepimizin daha uzun ve daha sağlıklı yaşayabilmemiz için tüm yiyecek endüstrisinden yüksek tuz kullanım alışkanlıklarını bırakmalarını istemeyi, takip etmeyi tüm toplum ve politika düzenleyiciler olarak görev haline getirmeliyiz” dedi. 
 

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