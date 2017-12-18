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Tuygun’dan kınama

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, İzmir’in Ödemiş ilçesinde iki öğrenci tarafından Okul Müdürü Ayhan Köyme’in pompalı tüfek vurulması olayını kınadı.

Tuygun’dan kınama

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, İzmir’in Ödemiş ilçesinde iki öğrenci tarafından Okul Müdürü Ayhan Köyme’in pompalı tüfek vurulması olayını kınadı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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Tuygun’dan kınama

Tuygun Sendika Üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında İzmir’in Ödemiş ilçesinde Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen’in, iki öğrencisi tarafından tüfekle vurularak yaşamını yitirmesi olayının kendilerini derinden sarstığını söyledi. Tuygun, AK Parti iktidarının, toplumu kutuplaştırma ve öğretmenleri itibarsızlaştırma politikalarının bir sonucu olarak ne yazık ki eğitimcilere yönelik şiddet eylemleri son yıllarda giderek arttığını altını çizdi. Tuygun, okulların güvenliğini sağlamaktan, eğitimin kesintisiz olarak devam etmesinden birinci derecede siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığının sorumlu olunduğunu vurguladı. Tuygun, bu tür şiddet olayları karşısında AK Parti iktidarının kayıtsız kaldığını, öğretmenlerin ve çocukların can güvenliğini sağlayamadığının altını çizdi. Tuygun, bilim yuvası olması gereken okulların, hem eğitim çalışanları hem de öğrenciler için güvenli alanlar olmaktan çıktığını anlattı. Tuygun, ‘’Milli Eğitim Bakanlığı’na hatırlatıyoruz, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak sizin oturduğunuz makamların asli görevlerindendir. Yaşanan bu şiddet olaylarının kendi yanlış politikalarının sonucu olduğunu görmeyen, bu utanç olayları münferit sayan, kendi sorumluluğundaki kamu görevlilerinin ve öğrencilerin güvenliğini sağlamaktan aciz bir Bakanlık, hükümsüz olacaktır’’ dedi. 
Hanımeli Restouranta düzenlenen basın toplantısına Eğitim İş Sendikası üyeleri dışında CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da katıldı. Eğitim İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun’un konuşmasının ardından Müzeyyen Çokdeğerli Orta Okulunda görevini tamamlayarak emekli olan dernek üyesi Hüsnü Koç’a plaket verildi.
 

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